Alors que l’Open d’Australie débute lundi à Melbourne, John McEnroe estime que Daniil Medvedev est le joueur capable de mettre fin à la domination du Big 3.

« Medvedev est pour moi le joueur qui a le plus de chance d’en gagner un dès maintenant. » Au cours d’une conférence de presse téléphonique organisée par ESPN, John McEnroe a fait de Daniil Medvedev son favori pour l’Open d’Australie en estimant qu’il était le seul joueur capable de stopper le Big 3. L’Américain explique pourquoi : « Les jeunes joueurs doivent accepter de continuer à enrichir leur jeu, en faisant quelque chose de différent. C’est pourquoi Medvedev a eu du succès, il a montré quelque chose de différent. Et personne ne s’attendait à voir ça de lui. »

Enfin, « Big Mac » a particulièrement apprécié la personnalité que le Moscovite a montré lors du dernier US Open : « C’est l’un des trucs les plus gonflés que j’ai vu la manière dont il a accueilli les sifflets (à New York). Il faut avoir beaucoup de « cojones » pour faire ça. »