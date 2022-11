Patrick McEnroe s’est exprimé au sujet de l’au­to­ri­sa­tion obtenue par Novak Djokovic de jouer à l’Open d’Australie. Selon le frère de John, c’est vrai­ment une bonne nouvelle.

« Pour être honnête, je suis ravi que Djokovic puisse parti­ciper au tournoi. Les condi­tions en Australie sont idéales pour Novak, et on a besoin de lui pour le tournoi et pour le tennis en général. Pour moi, le Serbe est toujours le meilleur joueur du circuit »