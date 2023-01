Alors que Novak Djokovic a préféré ne pas trahir ses convic­tions quitte à louper certains tour­nois du Grand Chelem, Rafael Nadal a pris le risque de mettre en péril sa santé pour remporter notam­ment un 14e Roland‐Garros. Pourtant, le Serbe conserve l’image du chas­seur de records obsédé plus que ses rivaux par la course au GOAT. La preuve avec cette décla­ra­tion de John McEnroe pour Eurosport.

« Honnêtement, je ne sais pas si Novak ou Rafa arri­vera à clore le débat du GOAT une fois pour toutes cette saison. Les trois conti­nuent à m’étonner. Roger vient seule­ment d’ar­rêter et Rafa, ce qu’il a fait en Australie l’an dernier avant de le confirmer à Roland‐Garros… J’ai cru comprendre que Rafa veut encore vrai­ment jouer, qu’il a faim et qu’il adore ce qu’il fait, et Novak est aussi plei­ne­ment engagé. Donc même si ces jeunes sont promet­teurs… Evidemment, Alcaraz est déjà au top et Rune n’est pas loin derrière et on peut espérer que d’autres jeunes vont encore élever leur niveau, donc ça ne devrait pas être facile pour Novak et Rafa de gagner encore. Et pour­tant, on ne devrait pas parier contre eux. Je pense que Novak, surtout, est affamé. Il est celui des trois qui a le plus assumé l’idée qu’il voulait être le GOAT, celui qui détien­drait le plus de Grands Chelems. Donc il semble être le plus motivé. »