Si elle a vécu un 3e tour beau­coup plus compliqué que prévu contre l’Allemande Laura Siegemund, Caroline Garcia pour­suit toujours son rêve ou plutôt son objectif : gagner l’Open d’Australie et donc son premier titre du Grand Chelem. John McEnroe a évoqué cette possi­bi­lité pour Eurosport.

« Je pense qu’elle est une candi­date sérieuse au titre. Bien sûr, il y a plus d’at­tente et de pres­sion et c’est certai­ne­ment quelque chose dont elle a parlé tout au long de sa carrière, parti­cu­liè­re­ment l’année dernière où elle a réussi cet incroyable enchai­ne­ment jusqu’au sommet du jeu. Il y a quelques années, elle était 4e mondiale puis ça a été plus diffi­cile et on s’est dit : ‘Qu’est‐il arrivé à Caroline Garcia ?’. Alors c’est grati­fiant pour tout le monde dans le sport de la voir capable de la voir revenir comme ça. Maintenant, vous voyez que la pres­sion augmente de nouveau. C’est peut‐être pour ça que ses débuts de matchs peuvent être diffi­ciles. Mais je pense qu’elle a montré tout au long de son parcours et parti­cu­liè­re­ment ces dix derniers mois qu’elle était une battante. Mentalement, elle est prête donc il n’y a pas de raison qui me fait dire qu’elle ne peut pas gagner. Elle est dans une posi­tion, après toutes ces années, d’éven­tuel­le­ment gagner un Grand Chelem », a estimé l’Américain.