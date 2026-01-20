Au micro de TNT Sports, John McEnroe s’est penché sur la possibilité de voir Alexander Zverev décrocher en 2026 le premier titre en Grand Chelem de sa carrière. Une hypothèse que la légende américaine refuse d’écarter.
« Avec Zverev, on dirait qu’il a compris ce qu’il devait faire. Peut‐être que Rafa lui a fait comprendre qu’il devait être plus agressif, prendre des risques et ne pas jouer défensivement. Il est arrivé à la deuxième ou troisième place mondiale en jouant en contre, mais ce n’est plus comme ça que ça marche aujourd’hui. Cette mentalité est difficile à changer. Il a eu des problèmes en dehors du court qui doivent peser sur lui. Je ne sais pas où il en est mentalement. Il a toujours été en forme et il a amélioré son service. Il pourrait y arriver, il en a le talent, mais changer des habitudes profondément ancrées n’est pas facile. »
L’été dernier, Zverev a passé une semaine au sein de l’Académie Nadal, où Toni et Rafa lui ont glissé quelques conseils.
Publié le mardi 20 janvier 2026 à 17:43