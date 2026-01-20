Au micro de TNT Sports, John McEnroe s’est penché sur la possi­bi­lité de voir Alexander Zverev décro­cher en 2026 le premier titre en Grand Chelem de sa carrière. Une hypo­thèse que la légende améri­caine refuse d’écarter.

« Avec Zverev, on dirait qu’il a compris ce qu’il devait faire. Peut‐être que Rafa lui a fait comprendre qu’il devait être plus agressif, prendre des risques et ne pas jouer défen­si­ve­ment. Il est arrivé à la deuxième ou troi­sième place mondiale en jouant en contre, mais ce n’est plus comme ça que ça marche aujourd’hui. Cette menta­lité est diffi­cile à changer. Il a eu des problèmes en dehors du court qui doivent peser sur lui. Je ne sais pas où il en est menta­le­ment. Il a toujours été en forme et il a amélioré son service. Il pour­rait y arriver, il en a le talent, mais changer des habi­tudes profon­dé­ment ancrées n’est pas facile. »

L’été dernier, Zverev a passé une semaine au sein de l’Académie Nadal, où Toni et Rafa lui ont glissé quelques conseils.