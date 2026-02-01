Lors d’une inter­view accordée à El País, dont les propos sont relayés par Punto de Break, la légende John McEnroe a exprimé son admi­ra­tion pour Carlos Alcaraz.

« Ceux qui m’ont entendu commenter des matchs savent qu’Alcaraz est proba­ble­ment mon joueur préféré ; ce qu’il est capable de faire sur un court de tennis est incroyable, d’au­tant plus qu’il n’est pas parti­cu­liè­re­ment grand ; il mesure peut‐être un demi‐centimètre de plus que moi… Honnêtement, je pren­drais plaisir à entraîner l’un ou l’autre, je me conten­te­rais de leur donner une tape dans le dos et de leur souhaiter bonne chance avant qu’ils n’entrent sur le court. Je ne sais pas vrai­ment ce que j’au­rais à leur dire ».

Ce dimanche à l’Open d’Australie, Carlos Alcaraz va retrouver Novak Djokovic pour une finale déjà histo­rique. L’Espagnol peut devenir le plus jeune joueur à gagner au moins une fois chacun des quatre tour­nois du Grand Chelem, tandis que le Serbe a la possi­bi­lité de devenir le seul recordman en Grand Chelem (devant Margaret Court) avec un 25e titre majeur.