Lors d’une interview accordée à El País, dont les propos sont relayés par Punto de Break, la légende John McEnroe a exprimé son admiration pour Carlos Alcaraz.
« Ceux qui m’ont entendu commenter des matchs savent qu’Alcaraz est probablement mon joueur préféré ; ce qu’il est capable de faire sur un court de tennis est incroyable, d’autant plus qu’il n’est pas particulièrement grand ; il mesure peut‐être un demi‐centimètre de plus que moi… Honnêtement, je prendrais plaisir à entraîner l’un ou l’autre, je me contenterais de leur donner une tape dans le dos et de leur souhaiter bonne chance avant qu’ils n’entrent sur le court. Je ne sais pas vraiment ce que j’aurais à leur dire ».
Ce dimanche à l’Open d’Australie, Carlos Alcaraz va retrouver Novak Djokovic pour une finale déjà historique. L’Espagnol peut devenir le plus jeune joueur à gagner au moins une fois chacun des quatre tournois du Grand Chelem, tandis que le Serbe a la possibilité de devenir le seul recordman en Grand Chelem (devant Margaret Court) avec un 25e titre majeur.
Publié le dimanche 1 février 2026 à 09:33