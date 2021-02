Même à l’aube de son der­nier match de l’an­née à Melbourne Park, Novak Djokovic n’en a pas encore ter­mi­né avec les polé­miques et les ten­sions liées aux ins­tances de l’ATP. Mais il a reçu un sou­tien éton­nant en la per­sonne de Paul McNamee, ancien direc­teur de l’Open d’Australie de 1995 à 2006. Selon lui, toutes ces ten­sions trouvent leur ori­gine dans la fon­da­tion de l’Association des Joueurs de Tennis Professionnels par Nole l’an­née der­nière, ce que n’au­rait que très peu goû­té l’ATP.

« J’ai honte (de la manière dont l’ATP a trai­té Djokovic), et pour­tant j’ai été membre de son conseil d’ad­mi­nis­tra­tion. C’est scan­da­leux. La pro­tec­tion dont devrait béné­fi­cier un numé­ro un mon­dial est com­plè­te­ment absente. » Un trai­te­ment qui s’est même démo­cra­ti­sé en dehors des ins­tances après des épi­sodes comme l’Adria Tour ou encore les demandes adres­sées à Tennis Australia afin d’ob­te­nir de meilleures condi­tions de qua­ran­taine pour les joueurs.

« Sa per­son­na­li­té a déplu aux Australiens. Mais voir l’i­mage d’un gars qui a un grand cœur et de bonnes inten­tions balan­cée comme une pou­belle ne me convient pas du tout. Son image a été bri­sée. Je l’ac­cepte. Mais cela ne veut pas dire que c’est juste et cela ne signi­fie pas que ses inten­tions ne sont pas bonnes. »

Au‐delà des polé­miques, le « Djoker » affron­te­ra ce dimanche Daniil Medvedev pour un 9ème titre en Australie.