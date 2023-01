Dans des propos accordés au Sydney Morning Herald, l’an­cien numéro 1 mondial en double, Paul McNamee, a exprimé son inquié­tude concer­nant Rafael Nadal à dix jours du début de l’Open d’Australie où il tentera de défendre son titre.

« On pense que sa bles­sure à l’ab­domen affecte son lancer de balle, mais ce qui me préoc­cupe le plus, c’est qu’il a récem­ment admis qu’il avait besoin d’être un peu plus rapide physi­que­ment. La couver­ture du terrain a toujours été un atout majeur de Nadal mais, et c’est cruel de le dire, je crains qu’il ait perdu un mètre. Ainsi, à mesure que le temps avance, et pour être juste, à 36 ans, il n’a qu’un an de plus que Djokovic, gagner l’Open d’Australie sera beau­coup plus diffi­cile pour Nadal. En tant que cham­pion en titre et numéro 2 mondial, il est certai­ne­ment dans la course. Cependant, pour les Australiens qui souhaitent voir le grand Espagnol, je suggère d’en profiter tant que vous le pouvez. »