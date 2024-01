Vainqueur du trico­lore Atmane en 4 sets, Daniil Medvedev est arrivé en confé­rence de presse relax et souriant. Interrogé sur la gran­deur des courts, le Russe a expliqué que si en Grand Chelem il pouvait être à l’aise, ce n’est pas toujours le cas durant la saison.

« Il y a des moments dans l’année où je suis déçu parce que je ne peux pas jouer comme je le voudrais. En même temps, c’est peut‐être à cause de moi que les courts vont devenir… et pas seule­ment moi, mais aussi Casper, Rafa… les courts vont devenir de plus en plus grands parce que je pense que c’est bien quand chaque joueur a l’op­por­tu­nité de faire ce qu’il veut »