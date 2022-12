Daniil Medvedev est revenu sur sa saison chez nos confrères d’Eurosport.

Le Russe a notam­ment évoqué sa finale en Australie où il menait le duel avant de voir Rafa revenir pour l’emporter en 5 sets.

« Je ne sais pas à quel point cette défaite m’a affecté et si elle m’af­fecte encore, je n’en ai aucune idée » a expliqué Daniil avant d’être un peu plus précis sur les circons­tances de cette défaite cruelle.

« J’ai l’im­pres­sion d’avoir laissé ça loin derrière moi il y a long­temps, mais qui sait ? Peut‐être qu’elle est encore là, au fond de moi, au plus profond. C’est le genre de match que je ne me refais pas dans la tête parce que j’ai le senti­ment qu’il (Nadal) a simple­ment trop bien joué. Il a vrai­ment été fort et de plus en plus au fur et à mesure du match. Oui, j’ai eu cette situa­tion à 0–40 (dans le troi­sième set, NDLR), mais ce n’est pas là que je perds la finale. Donc tennis­ti­que­ment, je n’étais pas déçu »