Interrogé sur le record incroyable des 14 titres à Roland‐Garros, Daniil a encore fait preuve d’humour.

« Je pense que Novak a gagné l’Australie, quoi, neuf fois, dix cette année. Pourtant, Rafa en a gagné 14. Peut‐être que Novak, s’il gagne 14 fois en Australie, nous aurons plus de discus­sions (sourire). Pour l’ins­tant, Rafa sur la terre battue en général, mais surtout à Roland Garros, est tout simple­ment irréel. Honnêtement, je ne sais pas comment c’est possible parce que moi, j’ai l’im­pres­sion d’être un bon joueur de tennis, mais vous pouvez toujours avoir une mauvaise journée, ou votre adver­saire peut avoir une très bonne journée. Par exemple, à Madrid, j’ai eu l’im­pres­sion de ne pas jouer si mal que ça contre Karatsev. Mais j’ai perdu, et après le match, je me suis dit qu’il avait bien joué. Rafa n’a pas eu ce genre de match à Roland Garros, sauf peut‐être le match contre Soderling où Robin a joué le match de sa vie et a réussi à gagner. C’est incroyable. Je pense qu’au tennis, du moins pour le moment, il n’y a pas de comparaison »