Daniil a de l’hu­mour et quand on lui a demandé ce qu’il dési­rait au sujet du choc entre Nole et Jannik

« Je veux qu’ils fassent 7 heures 30, un tie‐break 30–28 dans le cinquième, et on verra s’ils sont un peu fati­gués dimanche. Je pense que ce sera un grand match. Je vais vrai­ment en profiter autant que possible. Je vais préparer mon match, mais si j’ai le temps de regarder, je vais en profiter. Ils ont eu une grande riva­lité à la fin de la saison avec Turin et la Coupe Davis, alors vrai­ment je vais en profiter et voir qui va gagner, et ensuite j’es­père que vous pourrez me demander quelque chose avant la finale (sourire) »