Daniil Medvedev est cette fois prévenu.

Un an après après avoir décou­vert Learner Tien en s’in­cli­nant en cinq sets face à lui dès le deuxième tour de l’Open d’Australie, le triple fina­liste à Melbourne va retrouver le jeune talen­tueux améri­cain, ce dimanche, en huitièmes de finale (pas avant 6h du matin, heure française).

Des retrou­vailles pas si loin­taines puisque les deux joueurs aux styles simi­laires ont eu le temps de s’af­fronter à deux reprises depuis, à Pékin et Shanghai, pour une victoire chacun dans des rencontres longues et intenses.

Interrogé en confé­rence de presse avant d’af­fronter celui qu’il a récem­ment qualifié de « joueur à abso­lu­ment éviter en 2026 » (c’est raté), Medvedev a analysé les forces et faiblesses de son adversaire.

« Je dirais que cela va sembler un peu plus facile (par rapport à l’année dernière), mais sa plus grande force est surtout son jeu en fond de court. Son service, même s’il va certai­ne­ment s’amé­liorer et qu’il sait bien servir, n’est pas compa­rable à celui de Mpetshi Perricard. On peut le renvoyer. Tout cela alors qu’il est très jeune, qu’il n’a pas encore beau­coup d’ex­pé­rience sur le circuit, et qu’il a atteint le top 30 l’année dernière. C’est incroyable, car il joue vrai­ment très bien depuis la ligne de fond. Comme je l’ai dit, disons‐le ainsi, je n’ai pas apprécié nos matchs l’année dernière en raison de leur diffi­culté, et il m’a battu deux fois dans des matchs brutaux. Mais je l’ai battu la dernière fois. Maintenant, je sais qui il est. Je sais comment il joue. Il sait comment je joue. Nous savons déjà à peu près ce que nous allons faire. Je vais vrai­ment essayer d’ap­pré­cier de jouer contre un adver­saire très fort qui sera proba­ble­ment très bon à l’avenir. »