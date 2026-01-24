Daniil Medvedev est cette fois prévenu.
Un an après après avoir découvert Learner Tien en s’inclinant en cinq sets face à lui dès le deuxième tour de l’Open d’Australie, le triple finaliste à Melbourne va retrouver le jeune talentueux américain, ce dimanche, en huitièmes de finale (pas avant 6h du matin, heure française).
Des retrouvailles pas si lointaines puisque les deux joueurs aux styles similaires ont eu le temps de s’affronter à deux reprises depuis, à Pékin et Shanghai, pour une victoire chacun dans des rencontres longues et intenses.
Interrogé en conférence de presse avant d’affronter celui qu’il a récemment qualifié de « joueur à absolument éviter en 2026 » (c’est raté), Medvedev a analysé les forces et faiblesses de son adversaire.
« Je dirais que cela va sembler un peu plus facile (par rapport à l’année dernière), mais sa plus grande force est surtout son jeu en fond de court. Son service, même s’il va certainement s’améliorer et qu’il sait bien servir, n’est pas comparable à celui de Mpetshi Perricard. On peut le renvoyer. Tout cela alors qu’il est très jeune, qu’il n’a pas encore beaucoup d’expérience sur le circuit, et qu’il a atteint le top 30 l’année dernière. C’est incroyable, car il joue vraiment très bien depuis la ligne de fond. Comme je l’ai dit, disons‐le ainsi, je n’ai pas apprécié nos matchs l’année dernière en raison de leur difficulté, et il m’a battu deux fois dans des matchs brutaux. Mais je l’ai battu la dernière fois. Maintenant, je sais qui il est. Je sais comment il joue. Il sait comment je joue. Nous savons déjà à peu près ce que nous allons faire. Je vais vraiment essayer d’apprécier de jouer contre un adversaire très fort qui sera probablement très bon à l’avenir. »
Publié le samedi 24 janvier 2026 à 18:18