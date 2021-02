À quelques heures de défier le « roi » Novak Djokovic en finale de l’Open d’Australie, Daniil Medvedev semble confiant. Auteur d’un par­cours de grande qua­li­té sur cette quin­zaine, le Russe est sûr de ses forces tout en étant conscient de la dif­fi­cul­té de la tâche. En confé­rence de presse, à l’is­sue de sa vic­toire face à Stefanos Tsitsipas, le pro­té­gé de Gilles Cervara a évo­qué cette finale tant atten­due. Et comme sou­vent avec Daniil, la langue de bois est exclue.

« Je pense qu’il est le favo­ri parce qu’il n’a pas encore per­du à ce stade de la com­pé­ti­tion. En huit occa­sions, il a rem­por­té le tour­noi à chaque fois. Moi, je suis le chal­len­ger, le gars qui défie celui qui a été huit fois en finale et a gagné huit fois. Et j’en suis content. J’aime jouer contre Novak. Nous avons tou­jours eu des matchs dif­fi­ciles phy­si­que­ment, men­ta­le­ment. Et c’est l’un des plus grands joueurs de ten­nis de tous les temps. Donc jouer en finale contre lui, c’est juste superbe. Nous ver­rons bien ce qui se passe dimanche. Il y aura for­cé­ment un peu de pres­sion pour nous deux, je veux gagner mon pre­mier et il veut gagner son 18e. Nous ne savons pas pour qui la foule va être. Ce sont des petits détails qui peuvent compter. »