Alors qu’il retrou­vera le Hollandais Botic Van De Zandschulp ce samedi au troi­sième tour de l’Open d’Australie après leur récent duel new‐yorkais en septembre dernier, Daniil Medvedev s’est confié en confé­rence de presse sur le fait de devenir numéro 1 mondial pour la première fois de sa carrière en cas de sacre à Melbourne le 30 janvier prochain.

« Je pense que plus on monte dans le clas­se­ment, plus on va loin, plus on veut aller encore plus loin. Je suis numéro 2 mondial depuis main­te­nant un bon moment et je joue plutôt bien. Bien sûr que je veux devenir numéro 1 mondial et gagner 25 Grands Chelems, ou quelque chose comme ça. Mais encore une fois, pour moi le plus impor­tant est de travailler dur sur sur moi‐même, essayer d’amé­liorer mon jeu, d’être un meilleur joueur, de remporter tous les tour­nois que je joue et la suite logique viendra naturellement. »