Daniil Medvedev était déçu mais s’est pré­sen­té devant le micro avec un bel état d’es­prit, quelques minutes après sa défaite en finale de l’Open d’Australie face à Novak Djokovic. Le Russe a pu notam­ment s’ex­pri­mer sur le nonuple vain­queur à Melbourne. Un bel hommage :

« Ce n’est pas facile de s’ex­pri­mer après une défaite en finale. En tous cas, ce n’est pro­ba­ble­ment pas le der­nier titre de Djokovic en Grand Chelem. La pre­mière fois que je me suis entraî­né avec lui, il était déjà numé­ro 1. J’étais timide à l’i­dée de le ren­con­trer et sur­pris qu’il me parle comme quelqu’un de nor­mal, comme un ami. C’est une superbe per­sonne. Je remer­cie la fédé­ra­tion aus­tra­lienne d’avoir per­mis à ce tour­noi de se dérou­ler. Merci éga­le­ment au public d’avoir été ben pré­sent même si aujourd’hui n’était pas mon jour. »