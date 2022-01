Mais jusqu’où s’ar­rê­tera Daniil Medvedev ?

Quelques minutes seule­ment après avoir tran­quille­ment recadré le public de la Rod Laver Arena lors de l’in­ter­view sur le court, le 2e joueur mondial s’est exprimé au micro d’Eurosport sur l’am­biance un peu chaude lors de son duel remporté face à Nick Kyrgios. Et une fois de plus, le Russe n’a pas gardé sa langue dans sa poche pour fustiger les perturbateurs.

« C’est un peu déce­vant. Je suppose que c’est normal que tout le monde en fasse l’ex­pé­rience, surtout quand on joue contre un favori à domi­cile, et pas n’im­porte lequel, mais Nick. Il y a quelques moments sur mon service, où il a réussi à faire quelques bons retours, et puis lors­qu’il s’est procuré une balle de break, les gens ont applaudi avant le deuxième service comme si vous aviez déjà fait une double faute. C’est tout simple­ment déce­vant. Ce n’est pas tout le monde qui le fait, mais ceux qui le font ont proba­ble­ment un faible QI. »