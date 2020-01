Content du peu de temps qu’il a passé sur le court, Daniil Medvedev se projetait déjà vers son 8ème de finale face à Stan Wawrinka. Les deux hommes se sont rencontrés deux fois et le Russe est invaincu face au Suisse. Lors de leur dernière confrontation, Stan avait moyennement apprécié l’attitude de Daniil qui semblait à un moment complètement out et qui avait finalement remporter le match. En terme technique et tactique, Daniil sait ce qu’il doit faire : » Bien sûr que je vais travailler quelque chose pour être prêt face à Stan. C’est un gros frappeur avec un gros service. Je vais donc travailler un peu à mon retour, mais aussi mon « agressivité » pour ne pas lui laisser le le temps qu’il veut parce que c’est là qu’il est le plus dangereux. De toute façon, je sais que je vais faire de mon mieux sur le terrain en restant bien concentré. C’est comme ça que j’ai mes chances de gagner »