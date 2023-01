Après avoir encensé le jeu de Sebastian Korda, son bour­reau au troi­sième tour de l’Open d’Australie, Daniil Medvedev a été inter­rogé sur la qualité de son jeu depuis sa défaite face à Rafael Nadal en finale ici‐même il y a un an. Et pour le Russe, c’est avant tout le niveau global du circuit qui a augmenté.

« Je n’ai pas l’im­pres­sion que mon niveau ait dras­ti­que­ment diminué. Mes coups sont toujours là, ça n’a pas changé, je fais de mon mieux, aujourd’hui (vendredi) c’était un peu diffé­rent parce qu’il était présent sur tous les coups et j’es­sayais de revenir pour­tant, à chaque set, de me battre, d’exister, mais ce n’était pas suffi­sant. C’est ce qui est dur dans le tennis actuel, c’est que dans le top 30, tout le monde peut battre tout le monde. Bien sûr, les dix meilleurs joueurs sont toujours un peu plus régu­liers, et c’est pour ça que mon clas­se­ment diminue en ce moment (rires), mais tout le monde peut gagner contre tout le monde. Même Novak (Djokovic) peut perdre parfois, moins que les autres, mais il le peut. »