Alors qu’il est devenu papa pour la deuxième fois en début de semaine, Daniil Medvedev n’a pas pu profiter du moment en famille car l’Open d’Australie commence ce dimanche (12 au 26 janvier). Le 5e mondial s’est exprimé à ce sujet en confé­rence de presse avant le début du tournoi.

« La vie en tournée, le jour où le bébé naît et le lende­main, vous prenez un vol pour l’Australie qui dure 24 heures… Avec un déca­lage horaire de 10 heures (9 en réalité, ndlr). Mais cela ne me dérange pas. J’ai toujours dit que j’ai­mais le tennis et que j’ai­mais voyager. Je me sens très bien avant le début de la saison et j’ai hâte de parti­ciper aux compétitions. »