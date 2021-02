Ça y est, nous y sommes. Après les doutes, les reports et les hési­ta­tions, l’Open d’Australie 2021 va fina­le­ment rendre son ver­dict dans ce qui s’an­nonce comme le match le plus atten­du de ce début de sai­son. Et quel choc… D’un côté le numé­ro 1 mon­dial, invain­cu à Melbourne Park depuis l’é­di­tion 2018 et huit fois vain­queur en Australie, Novak Djokovic. Et de l’autre, le numé­ro 4 (qui pas­se­ra numé­ro 2 en cas de vic­toire), actuel­le­ment sur une série de 20 vic­toires consé­cu­tives sur le cir­cuit, dont 12 face au top 10, Daniil Medvedev.

Difficile dans ces condi­tions d’é­mettre un réel favo­ri. S’il a déjà lâché cinq sets en cours de route et est pas­sé tout près de la sor­tie après avoir res­sen­ti une dou­leur aux abdo­mi­naux lors du 3ème tour contre Fritz, le « Djoker » s’est bien repris depuis. Et pour­ra s’ap­puyer sur un jour de repos sup­plé­men­taire par rap­port à son adver­saire. Mais pas sûr que cela suf­fise, tant le Russe se montre impres­sion­nant depuis quelques mois. Injouable face à Rublev (1/4 de finale) et Tsitsipas (demi‐finale), il n’au­ra mon­tré que quelques signes de fai­blesse face à Krajinovic au 3ème tour (vic­toire en 5 sets), sans conséquence.

Au niveau des face‐à‐face, le Serbe mène très légè­re­ment, que ce soit au niveau des duels (4–3) ou de la sur­face, c’est‐à‐dire dur exté­rieur (2–1). C’était d’ailleurs lui qui s’é­tait impo­sé lors de leur seul duel à Melbourne, en 2019. Une autre époque… Car la ten­dance semble s’être inver­sée der­niè­re­ment. En effet, c’est bien le Russe qui a rem­por­té 3 de leurs 4 der­niers duels, dont celui en décembre der­nier, au Masters de Londres (6–3, 6–3).

Notre pro­nos­tic : vic­toire de Medvedev en 5 sets, pour ce qui consti­tue­rait son tout pre­mier titre du Grand Chelem.

Le match sera à suivre ce dimanche à par­tir de 9h30, heure fran­çaise, sur la Rod Laver Arena.