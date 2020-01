La vie de Daniil Medvedev a changé avec sa nouvelle notoriété suite à sa performance à l’US Open. Interrogé sur ce sujet, le Russe a confirmé que cela n’allait pas changer sa façon de vivre : « Etre célèbre quand on a des résultats, cela fait partie du travail, du succès de n’importe quel sportif dans n’importe quel sport. Mais c’est vrai que je m’en suis rendu compte à New York. Le lendemain de la finale de l’US Open, je me suis déguisé, j’ai porté un sweat à capuche, des lunettes de soleil, et pourtant il y avait encore des gens qui me reconnaissaient. Quand je suis rentré, je me suis regarder dans le miroir, et je em suis dit mais comment peuvent-ils me reconnaître ? Moi même, j’ai du mal (rires). En fait, rien ne change vraiment, j’essaie juste surtout d’être le même avec mes amis proches, ma famille. Je ne change pas. Je joue toujours sur PlayStation, regarde des séries, des cinémas, je vais dîner. C’est comme ça que tu restes normal, je dirais.«