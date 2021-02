Daniil Medvedev est prêt pour ce qu’il nomme le « défi ultime », car affron­ter Novak Djokovic en Australie où il n’a pas per­du une seule de ses 8 finales serait évi­dem­ment un exploit monu­men­tal : « Pour le battre, il faut jouer son meilleur ten­nis, être au top phy­si­que­ment et men­ta­le­ment pen­dant quatre ou cinq heures. Gagner un Grand Chelem face à quel­qu’un comme Novak est une incroyable source de moti­va­tion. Je ne peux fina­le­ment pas rêver mieux. Quand on affronte un Big Three, on doit se deman­der ce qu’on peut faire de dif­fé­rent. Ils sont à un tel autre niveau ».

On rap­pelle que les deux joueurs se sont affron­tés 7 fois, Novak mène 4 à 3. Sur dur, le Serbe mène 3 à 2. Lors de leur seule confron­ta­tion dans ce tour­noi en 2019, Nole l’a­vait empor­té en 4 sets, c’é­tait en 2019 et Daniil n’é­tait pas encore le joueur que l’on connaît aujourd’hui.