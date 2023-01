Double fina­liste en titre à l’Open d’Australie, Daniil Medvedev a été éliminé dès le 3e tour par Sebastian Korda (31e) en seule­ment trois sets ce vendredi. Plutôt confiant malgré la désillu­sion et sa prochaine sortie du top 10, il a surtout encensé le jeu de son adver­saire, très diffé­rent du sien.

« Le plus diffi­cile est qu’il frappe la balle très fort. Il est proba­ble­ment l’un des joueurs qui frappe la balle le plus fort, et il la prend très tôt. Il y a d’autres gars qui jouent comme ça, mais ils manquent plus que lui. En fait, quand il était un peu moins bien, j’ai saisi ma chance. Je n’ai pas l’im­pres­sion qu’il y ait beau­coup d’oc­ca­sions manquées de ma part. Je devais juste être meilleur en moyenne tout au long du match, ce que je n’ai pas pu faire. Son jeu est un peu diffé­rent de celui des autres parce qu’il est très agressif, peut‐être simi­laire à celui de Djokovic. Mais bon, tous les joueurs ne sont pas capables de faire ça, donc c’est magni­fique. Si je jouais comme lui, je serais 700e mondial », a expliqué Daniil.