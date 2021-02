Et de 20 vic­toires consé­cu­tives pour Daniil Medvedev, en démons­tra­tion ce ven­dre­di. Il a éteint Stefanos Tsitsipas mais aus­si la Rod Laver Arena, rem­plie de sup­por­ters grecs, qui a vite com­pris qu’il n’y aurait pas de match aujourd’­hui. Le Russe s’im­pose 6–4, 6–2, 7–5 en 2h10.

Medvedev gère par­fai­te­ment la ren­contre en brea­kant chaque fois en début de set : au 5ème jeu dans le pre­mier, au 3ème dans le deuxième et au 1er dans le der­nier. Tsitsipas courre alors der­rière le score avec très peu d’op­por­tu­ni­tés de reve­nir. Le numé­ro 6 mon­dial n’a aucune balle de break à se mettre sous la dent dans les deux pre­miers sets. Il faut attendre d’être à 3–2 pour Daniil dans la der­nière manche pour que l’op­por­tu­ni­té arrive, après (enfin) un petit relâ­che­ment de son adver­saire. Stefanos ne la laisse pas pas­ser et s’en suit une fin de match un peu plus dis­pu­tée. Mais Daniil reprend les choses en main à l’é­change, et cru­ci­fie « Stef » d’un incroyable pas­sing en revers, pour mener 6–5 et ser­vir pour le match.

A noter que Medvedev sert 70% de pre­mière balle avec 89% de réus­site der­rière. 17 aces sont sor­tis de sa raquette.

Avec seule­ment 19 coups gagnants pour 30 fautes directes, le Grec, pas vrai­ment en jambes, ne pou­vait espé­rer mieux. Lui qui était débor­dé sur l’im­mense majo­ri­té des « longs » échanges.

Daniil Medvedev va dis­pu­ter sa deuxième finale de Grand Chelem dimanche face à Novak Djokovic, après celle per­due en 2019 à l’US Open contre Rafael Nadal. Une finale de rêve entre le numé­ro 1 mon­dial, dans son jar­din, et le futur numé­ro 3 mon­dial, dans une forme épous­tou­flante. On a déjà hâte…