Qualifié dans la douleur pour le deuxième tour après sa victoire sur l’Américain Frances Tiafoe (6-3, 4-6, 6-4, 6-2 en 2h40), Daniil Medvedev est revenu en conférence de presse sur ses sensations : « Je pense que j’ai encore beaucoup de choses à améliorer, après ce que j’ai vu aujourd’hui. Surtout sur le service. Je ne l’ai pas très bien utilisé (ndlr : 12 doubles fautes). Comme je l’ai dit, le plus important est la victoire, l’accès au deuxième tour et de retrouver des sensations. Plus le tournoi avance et mieux je me sens généralement. »