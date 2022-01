Forcément en confé­rence de presse Daniil a été inter­rogé sur son inter­view sur le court où il avait expliqué avoir pensé à Novak Djokovic. Le Russe a donc pu étayer son idée et elle n’est pas dénuée de sens.

« Je suis encore jeune et je dois prendre les meilleures déci­sions possibles. J’ai parlé de Djokovic, mais j’au­rais pu aussi nommer Rafa ou Roger. Mais j’ai affronté plus de fois contre Novak. Cela a coïn­cide avec mon explo­sion sur le circuit, Nadal et Federer n’étaient pas à ce moment là à leur meilleure forme. J’ai joué plusieurs fois contre Novak et il m’a inspiré à plusieurs reprises. J’ai vu comment Nole a remporté de longs matchs. Je me souviens par exemple deux ceux contre Tsitsipas et Musetti à Roland Garros. J’avais besoin de quelque chose de simi­laire aujourd’hui. Je perdais deux sets à zéro et je n’avais pas confiance. Je me suis dit… que feraient les meilleurs joueurs du monde ? Évidemment, je suis déjà l’un d’entre eux, mais je suis toujours jeune et je dois conti­nuer à améliorer certaines choses. J’ai eu une balle de match contre moi, heureu­se­ment j’ai pu réussir une bonne première balle sur mon service. Cela aurait pu être une double faute et tout aurait été différent ».