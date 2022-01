Facilement qualifié pour les huitièmes de finale de l’Open d’Australie après sa victoire ce samedi face au Néerlandais Van De Zandschulp (6–4, 6–4, 6–2), Daniil Medvedev est revenu en confé­rence de presse sur ce que ça change pour lui d’être tête de série numéro une et favori désigné du tournoi en l’ab­sence de Novak Djokovic.

« J’ai peut‐être un peu plus de confiance, mais le truc c’est que même quand j’étais 50e mondial et que je n’al­lais proba­ble­ment pas gagner un Grand Slam, je voulais quand même gagner. Je déteste telle­ment perdre. Gagner chaque match est la seule issue pour moi. Mais cela m’ap­porte défi­ni­ti­ve­ment une confiance supplé­men­taire juste en sachant que c’est possible de gagner le tournoi. Aujourd’hui (samedi) Botic a eu des oppor­tu­nités de revenir à la fin du premier set. Il aurait pu revenir plusieurs fois à 5–5, et on ne sait jamais ce qui peut se passer ensuite lors d’un tie‐break. Ça aurait pu être une autre histoire. Mais encore une fois, dans le sport, on ne parle pas du passé. Ce qui est est arrivé est arrivé. Donc, en effet, je me sens juste confiant et bien dans mon jeu. »