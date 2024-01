Daniil est un joueur très intel­li­gent. Par le passé, il a eu des compor­te­ments clivants et notam­ment en Australie où très souvent il a provoqué le public. Il a décidé de changer d’at­ti­tude en 2024 comme il l’a affirmé aux médias australiens.

« Je veux changer. Je veux mûrir. J’ai l’im­pres­sion d’avoir fait un grand pas ces derniers mois. J’espère que les gens pour­ront le voir sur le terrain parce que c’est le défi le plus diffi­cile, les tour­nois. Lorsque vous êtes sur le court, c’est là que l’adré­na­line atteint son maximum. C’est là qu’il est plus diffi­cile de contrôler ses émotions. C’est comme ça que je veux être. Je sais que ce n’était peut‐être pas le meilleur Grand Chelem pour moi avec le public. Même si quelque chose arrive, je veux juste rester qui je suis, essayer de faire moins de choses stupides qui ne m’aident pas en tant que personne et joueur de tennis. J’espère que je pourrai y parvenir cette saison, et à ce moment là nous pour­rons voir un nouveau Danil Medvedev. Il est trop tôt pour le dire. Il faudra voir à la fin de la saison (sourire) »