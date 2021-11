Même s’il ne veut pas dévoiler offi­ciel­le­ment son statut médical comme il aime à la répéter, il est de plus en plus clair que le joueur russe est bel et bien vacciné.





A Bercy, il était déjà présent dans l’hôtel des « vaccinés » ce qui était un indice plutôt probant. Mais hier, son post, sur son compte Instagram clôt le sujet puis­qu’il donne rendez‐vous à ses fans en Australie l’année prochaine.

Quand on connait le taux de vacci­na­tion en Russie, on se dit que Daniil est déci­dé­ment un citoyen à part.