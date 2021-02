Chacun trouve sa moti­va­tion comme il peut, sur­tout lorsque vous êtes obli­gés de vous remettre dans une bulle et de jouer dans un stade vide.

Du coup, les petits plai­sirs de la vie peuvent prendre une pro­por­tion plus impor­tante. C’est toute la nature du dis­cours tou­jours poin­té d’hu­mour du joueur russe Daniil Medvedev.

Interrogé sur la nou­velle situa­tion qu’il a du gérer lors de son 3ème tour, Daniil a eu une réponse lim­pide : « Pour moi, c’est dur à coup sûr à cause du chan­ge­ment d’at­mo­sphère. Quand l’at­mo­sphère n’est plus la même sur un tour­noi, il faut savoir s’a­dap­ter très vite, c’est comme chan­ger de court quand vous avez cer­taines habi­tudes. C’est la même chose avec la foule. Nous vou­lons jouer avec la foule. Nous aurons tou­jours cette chance si nous sommes plus tard dans le tour­noi. C’est d’ailleurs ce à quoi je pen­sais hier. Plus je res­te­rai dans le tour­noi, plus j’au­rai de chances de revoir les fans, et sur­tout d’a­voir la chance de retour­ner dans les res­tau­rants et des trucs comme ça »