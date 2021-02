Impressionnant en 8ème de finale, Daniil Medvedev a été ques­tion­né sur le big 3. Alors qu’on lui pro­po­sait d’é­lire son « pré­fé­ré », le Russe n’a pas pu répondre à cette inter­ro­ga­tion : « Franchement, ce n’est pas pos­sible de faire un choix, donc je dirai tous les 3. Ce qu’ils font au ten­nis est incroyable. Je me sou­viens quand

Sampras a bat­tu le record du Grand Chelem, j’é­tais vrai­ment jeune. Je me sou­viens que tous les médias nous expli­quait que ce record ne serait jamais bat­tu. Tout cela est tout à fait incroyable. Par exemple, moi, j’ai 25 ans, je joue un bon ten­nis. J’ai l’im­pres­sion d’être l’un des meilleurs joueurs de la monde. Je n’ai aucun titre du Grand Chelem. Il faut juste ima­gi­ner que pour arri­ver à 20 titres, j’au­rai besoin de gagner cinq années consé­cu­tives tous les tour­nois du Grand Chelem, et sur­tout Roland‐ Garros où je ne suis pas très bon pour l’ins­tant (sou­riant). Cinq ans et tout gagner de rang sans se bles­ser etc, c’est ridi­cule quand on y pense. Ces trois joueurs sont vrai­ment l’his­toire de ce sport éternellement »