En bat­tant Stefanos Tsitsipas ce ven­dre­di, Daniil Medvedev a enchaî­né une 20ème vic­toire consé­cu­tive. La sta­tis­tique est d’au­tant plus impres­sion­nante qu’il a bat­tu 12 fois des joueurs du top 10 : Diego Schwartzman 3 fois, Alexander Zverev 3 fois, Novak Djokovic, Rafael Nadal, Dominic Thiem, Andrey Rublev, Matteo Berrettini et donc Stefanos Tsitsipas une fois. Le Russe vient d’en­chaî­ner trois titres à Paris, à Londres au Masters et à Melbourne avec l’ATP Cup. Il est main­te­nant en finale de l’Open d’Australie, et pour­rait rem­por­ter le 1er Grand Chelem de sa car­rière. Mais pour cela, il devra battre Novak Djokovic dans son jardin…

20. In. A. Row.



✅ Anderson

✅ De Minaur

✅ Schwartzman

✅ Raonic

✅ Zverev

✅ Zverev

✅ Djokovic

✅ Schwartzman

✅ Nadal

✅ Thiem

✅ Schwartzman

✅ Nishikori

✅ Zverev

✅ Berrettini

✅ Pospisil

✅ Carballes Baena

✅ Krajinovic

✅ McDonald

✅ Rublev

✅ Tsitsipas#AusOpen pic.twitter.com/Pwm9RGvnJf — ATP Tour (@atptour) February 19, 2021