Au cours de son inter­view sur le court, Daniil Medvedev a rendu hommage à sa façon au numéro 1 mondial.

Quand Jim Courrier, lui a demandé comme il s’était sorti de ce match, le Russe a eu cette réponse : « Je sais que cela ne va vous plaire (NDLR : S’adressant au public) mais quand j’étais mené deux sets à zéro, je me suis demandé ce que qu’au­rait fait Djokovic ».

Sa décla­ra­tion a déclenché des sifflets mais aussi des applau­dis­se­ments, d’au­tant que Daniil a continué dans le même registre : « C’est normal de penser ça, Novak a été dans ce type de situa­tions de nombreuses fois et très souvent il est sorti vain­queur. Félix jouait de façon incroyable. Donc je me suis accroché, je me suis dit, tu veux gagner, il va falloir que tu ailles cher­cher cette victoire. J’ai donc tout donné, j’en ai mis un peu plus. Je dois aussi avouer que l’in­ter­rup­tion pour déployer le toit a été un vrai plus, cela m’a relancé »