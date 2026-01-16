AccueilOpen d'AustralieMedvedev : "Quelqu'un qui ne s'intéresse pas aux détails du tennis se...
Titré à Brisbane, Daniil Medvedev a parfai­te­ment commencé sa saison 2026, quelques mois après sa sépa­ra­tion avec son entraî­neur de longue date, Gilles Cervara. 

De passage en confé­rence de presse à deux jours du début de l’Open d’Australie (18 janvier au 1er février), le Russe a évoqué le rôle de ses deux nouveaux coachs.

« Quand je cher­chais un nouvel entraî­neur, je cher­chais quel­qu’un qui compren­drait mon jeu et ce que je fais sur le court. Pour quel­qu’un qui ne s’in­té­resse pas aux détails du tennis, il se deman­de­rait peut‐être comment Medvedev gagne. Il se tient quelque part loin derrière la ligne de fond et il sert bien parfois mais il fait des doubles fautes. Comment gagne‐t‐il ses matchs de tennis ? Bien sûr, ils étaient joueurs. Ce sont d’ex­cel­lents entraî­neurs, donc ils savent. »

Publié le vendredi 16 janvier 2026

