Titré à Brisbane, Daniil Medvedev a parfaitement commencé sa saison 2026, quelques mois après sa séparation avec son entraîneur de longue date, Gilles Cervara.
De passage en conférence de presse à deux jours du début de l’Open d’Australie (18 janvier au 1er février), le Russe a évoqué le rôle de ses deux nouveaux coachs.
« Quand je cherchais un nouvel entraîneur, je cherchais quelqu’un qui comprendrait mon jeu et ce que je fais sur le court. Pour quelqu’un qui ne s’intéresse pas aux détails du tennis, il se demanderait peut‐être comment Medvedev gagne. Il se tient quelque part loin derrière la ligne de fond et il sert bien parfois mais il fait des doubles fautes. Comment gagne‐t‐il ses matchs de tennis ? Bien sûr, ils étaient joueurs. Ce sont d’excellents entraîneurs, donc ils savent. »
Publié le vendredi 16 janvier 2026 à 13:57