Vainqueur solide de Jesper Dejong (7−5, 6–2, 7–6), Daniil Medevedev confirme qu’il est en forme et surtout qu’il a réalisé un vrai travail lors de la prépa­ra­tion de cette saison. Vainqueur à Brisbane la semaine dernière, le Russe est vrai­ment en forme, il va falloir compter sur lui pour cette édition de l’Open d’Australie.

« Vous savez l’an dernier a été une année diffiicle, quand vous ne jouez pas votre meilleur tennis, vous vous posez beau­coup de ques­tions et avec le temps cela a des consé­quences aussi sur votre mental. Vous rentrez sur le court souvent avec une atti­tude néga­tive et cela devient un cercle vicieux. Cette année, tout a changé. J’ai notam­ment décidé d’être aussi positif sur le court que je le suis dans la vie en général. Le fait aussi que j’ai changé de team apporte un air frais, cela faisait dix ans que je travaillais avec le même staff et nous avons fait du bon travail. Maintenant tout est diffé­rent, nouveau, et cela ma plait, je joue bien et j’ai vrai­ment envie de bien faire ».