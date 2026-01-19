Vainqueur solide de Jesper Dejong (7−5, 6–2, 7–6), Daniil Medevedev confirme qu’il est en forme et surtout qu’il a réalisé un vrai travail lors de la préparation de cette saison. Vainqueur à Brisbane la semaine dernière, le Russe est vraiment en forme, il va falloir compter sur lui pour cette édition de l’Open d’Australie.
« Vous savez l’an dernier a été une année diffiicle, quand vous ne jouez pas votre meilleur tennis, vous vous posez beaucoup de questions et avec le temps cela a des conséquences aussi sur votre mental. Vous rentrez sur le court souvent avec une attitude négative et cela devient un cercle vicieux. Cette année, tout a changé. J’ai notamment décidé d’être aussi positif sur le court que je le suis dans la vie en général. Le fait aussi que j’ai changé de team apporte un air frais, cela faisait dix ans que je travaillais avec le même staff et nous avons fait du bon travail. Maintenant tout est différent, nouveau, et cela ma plait, je joue bien et j’ai vraiment envie de bien faire ».
Publié le lundi 19 janvier 2026 à 07:58