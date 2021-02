S’il y a bien une nation à qui l’Australie réus­sit, c’est la Russie. Pour la pre­mière fois de l’his­toire, il y a 3 Russes en ¼ de finale d’un Grand Chelem. Et après la qua­li­fi­ca­tion de Karatsev face à Dimitrov, il y en aura for­cé­ment deux dans le der­nier car­ré. Ce sera soit Daniil Medvedev (n°4), soit son ami et rival de jeu­nesse Andrey Rublev (n°8).

Une chose est sûre, Medvedev arri­ve­ra ce mer­cre­di avec de la confiance. Et c’est un euphé­misme : invain­cu depuis le mois d’octobre, le 4e mon­dial a enchaî­né sa 18ème vic­toire consé­cu­tive sur le cir­cuit. Mais de l’autre côté, Rublev n’est pas non plus en reste. En 8 ren­contres, le Russe ne s’est encore jamais incli­né en 2021. Et n’a sur­tout pas lâché le moindre set à Melbourne Park.

En 3 confron­ta­tions, Medvedev n’a encore jamais per­du face à son com­pa­triote. Il n’a même jamais encais­sé la moindre manche et reste sur une vic­toire à New‐York en 3 sets, là aus­si en ¼ de finale. Mais Rublev l’a pré­ve­nu : « Cela va être une nou­velle his­toire, un nou­veau match. J’ai tiré la leçon de mon échec à l’US Open. »

Notre pro­nos­tic : vic­toire de Medvedev en 4 sets accrochés.

Rendez‐vous ce mer­cre­di à 5h, heure fran­çaise, sur la Rod Laver Arena pour ce nou­veau duel fratricide.