Mené deux sets à zéro et un break contre lui face au Hongrois Fabian Marozsan, Daniil a su réagir pour l’emporter en 5 manches : (6−7, 4–6, 7–5, 6–0, 6–3) confir­mant qu’il était solide physi­que­ment et que son « mindset » n’est plus le même depuis qu’il a changé de staff technique

Lors de son inter­view sur le court s’adres­sant à Mats Wilander, le Russe a révélé la clé, le moment où il a compris qu’il était temps de réagir.

« Je t’ai vu à la fin du 3e set et je me suis dit : “Oh, Mats regarde mon match, pas le meilleur. Maintenant je comprends pour­quoi tu étais là : la fin appro­chait et tu venais sans doute pour l’interview »

Même si Daniil fait preuve d’hu­mour, il est possible qu’il y ait vrai­ment eu une prise de conscience de la part du Russe, quelques fois un petit signe peut vous permettre de vous reconcentrer.

Il faut dire qu’une fois ce fameux 3ème set dans la poche, Daniil a vrai­ment déroulé.

En 8ème de finale, on va assister à un très gros match puisque c’est Tien qui se met sur la route du Russe, un adver­saire qui l’a toujours gêné.

D’ailleurs les stats le confirment puisque Tien mène 2 à 1.

Inutile de préciser que Daniil sera très déter­miné car il espère prendre sa revanche, il avait été surpris en 5 set par l’Américain au deuxième tour.