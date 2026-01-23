Mené deux sets à zéro et un break contre lui face au Hongrois Fabian Marozsan, Daniil a su réagir pour l’emporter en 5 manches : (6−7, 4–6, 7–5, 6–0, 6–3) confirmant qu’il était solide physiquement et que son « mindset » n’est plus le même depuis qu’il a changé de staff technique
Lors de son interview sur le court s’adressant à Mats Wilander, le Russe a révélé la clé, le moment où il a compris qu’il était temps de réagir.
« Je t’ai vu à la fin du 3e set et je me suis dit : “Oh, Mats regarde mon match, pas le meilleur. Maintenant je comprends pourquoi tu étais là : la fin approchait et tu venais sans doute pour l’interview »
Même si Daniil fait preuve d’humour, il est possible qu’il y ait vraiment eu une prise de conscience de la part du Russe, quelques fois un petit signe peut vous permettre de vous reconcentrer.
Il faut dire qu’une fois ce fameux 3ème set dans la poche, Daniil a vraiment déroulé.
En 8ème de finale, on va assister à un très gros match puisque c’est Tien qui se met sur la route du Russe, un adversaire qui l’a toujours gêné.
D’ailleurs les stats le confirment puisque Tien mène 2 à 1.
Inutile de préciser que Daniil sera très déterminé car il espère prendre sa revanche, il avait été surpris en 5 set par l’Américain au deuxième tour.
Publié le vendredi 23 janvier 2026 à 08:57