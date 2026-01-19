En confé­rence de presse après sa victoire contre Jesper De Jong (7−6, 6–2, 7–6[2]) au premier tour de l’Open d’Australie, Daniil Medvedev a évoqué la domi­na­tion de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, sans s’avouer vaincu.

« Jannik et Carlos jouent tout simple­ment mieux au tennis que les autres. Je pense que ce qui est impor­tant, c’est que j’ai joué contre beau­coup de grands noms du tennis, et qu’on peut battre n’im­porte qui un jour donné. Je n’ai pas peur de dire que si je joue 20 matchs contre Carlos et Jannik, disons 10 contre chacun d’eux, je vais proba­ble­ment en perdre beau­coup. Mais je vais faire de mon mieux dans chacun d’entre eux pour gagner. Sur 10 matchs, vous pouvez en gagner certains. Je ne vais pas donner de chiffre, mais vous pouvez gagner. Ils peuvent avoir un jour sans. Je les ai battus tous les deux en Grand Chelem. »