En conférence de presse après sa victoire contre Jesper De Jong (7−6, 6–2, 7–6[2]) au premier tour de l’Open d’Australie, Daniil Medvedev a évoqué la domination de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, sans s’avouer vaincu.
« Jannik et Carlos jouent tout simplement mieux au tennis que les autres. Je pense que ce qui est important, c’est que j’ai joué contre beaucoup de grands noms du tennis, et qu’on peut battre n’importe qui un jour donné. Je n’ai pas peur de dire que si je joue 20 matchs contre Carlos et Jannik, disons 10 contre chacun d’eux, je vais probablement en perdre beaucoup. Mais je vais faire de mon mieux dans chacun d’entre eux pour gagner. Sur 10 matchs, vous pouvez en gagner certains. Je ne vais pas donner de chiffre, mais vous pouvez gagner. Ils peuvent avoir un jour sans. Je les ai battus tous les deux en Grand Chelem. »
Publié le lundi 19 janvier 2026 à 12:18