« On a beau­coup par­lé de la nou­velle géné­ra­tion qui arri­vait et qui pren­drait le pou­voir sur nous trois (avec Federer et Nadal), mais si on est réa­liste, ce n’est tou­jours pas arri­vé. Ils ont encore beau­coup de tra­vail », lâchait Novak Djokovic ce jeu­di après sa vic­toire en demi‐finale. Il aura jus­te­ment l’oc­ca­sion de se mesu­rer, en finale de Grand Chelem, à l’un des meilleurs repré­sen­tants de la Next Gen : Daniil Medvedev. Ce der­nier, après sa démons­tra­tion face à Stefanos Tsitsipas, a d’ailleurs refi­lé la patate chaude au numé­ro 1 mondial.

« Je n’ai pas beau­coup de pres­sion car il n’a jamais per­du sur ses 8 finales ici. C’est lui qui a toute la pres­sion, il veut rat­tra­per Roger et Rafa en Grand Chelem. C’est sûr qu’il a plus d’ex­pé­rience, mais plus de choses à perdre », a décla­ré sur le court le futur numé­ro 3 mondial.

La finale est déjà lancée !