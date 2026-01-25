Corrigé et surclassé par Learner Tien en huitièmes de finale de l’Open d’Australie ce dimanche, Daniil Medvedev a fait plus que le job en confé­rence de presse d’après match alors qu’il aurait pu écourter l’exer­cice sous le coup de la déception.

Car après avoir reconnu la supé­rio­rité du jeune améri­cain, le Russe a été inter­rogé sur l’in­for­ma­tion prin­ci­pale de cette journée, à savoir le forfait de Jakub Mensik pour la suite du tournoi à cause d’une bles­sure abdominale.

Un retrait à première vue favo­rable pour l’ad­ver­saire du Tchèque, Novak Djokovic, qualifié direc­te­ment en quarts de finale. Mais pour Daniil, il y a en réalité deux manières de voir les choses pour le décuple vain­queur à Melbourne.

« Ce sont des choses qui arrivent. Comme je l’ai dit, est‐ce que cela s’est déjà produit en finale ? C’est possible. Une fois dans l’his­toire, c’est possible. On ne sait jamais. Ça arrive. On peut voir les deux côtés. D’un côté, bien sûr, vous êtes plutôt content, d’ac­cord, des quarts faciles, vous ne jouez pas le quatrième tour contre un joueur fort. Mais cela pour­rait vous désta­bi­liser un peu, car main­te­nant, il a trois jours de repos avant d’af­fronter un adver­saire proba­ble­ment fort. Je ne sais pas qui il va affronter ensuite (Lorenzo Musetti ou Taylor Fritz). Ce n’est pas grave. Ce sont des choses qui arrivent. Il faut juste aller de l’avant. »