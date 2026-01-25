Corrigé et surclassé par Learner Tien en huitièmes de finale de l’Open d’Australie ce dimanche, Daniil Medvedev a fait plus que le job en conférence de presse d’après match alors qu’il aurait pu écourter l’exercice sous le coup de la déception.
Car après avoir reconnu la supériorité du jeune américain, le Russe a été interrogé sur l’information principale de cette journée, à savoir le forfait de Jakub Mensik pour la suite du tournoi à cause d’une blessure abdominale.
Un retrait à première vue favorable pour l’adversaire du Tchèque, Novak Djokovic, qualifié directement en quarts de finale. Mais pour Daniil, il y a en réalité deux manières de voir les choses pour le décuple vainqueur à Melbourne.
« Ce sont des choses qui arrivent. Comme je l’ai dit, est‐ce que cela s’est déjà produit en finale ? C’est possible. Une fois dans l’histoire, c’est possible. On ne sait jamais. Ça arrive. On peut voir les deux côtés. D’un côté, bien sûr, vous êtes plutôt content, d’accord, des quarts faciles, vous ne jouez pas le quatrième tour contre un joueur fort. Mais cela pourrait vous déstabiliser un peu, car maintenant, il a trois jours de repos avant d’affronter un adversaire probablement fort. Je ne sais pas qui il va affronter ensuite (Lorenzo Musetti ou Taylor Fritz). Ce n’est pas grave. Ce sont des choses qui arrivent. Il faut juste aller de l’avant. »
Publié le dimanche 25 janvier 2026 à 19:09