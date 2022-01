Pour la toute première fois de sa carrière, Daniil Medvedev, 2e joueur mondial et vain­queur de l’US Open, se retrouve dans la peau du favori numéro un pour la victoire finale sur un tournoi du Grand Chelem. Une posi­tion pas facile à assumer pour celui qui adore jouer avec les médias et les petites déclarations.

Interrogé sur le plateau d’Eurosport par Alizé Lim et Mats Wilander après sa victoire sans accroc face à Laaksonen (6–1, 6–4, 7–6) au premier tour de l’Open d’Australie, le Russe a une fois de plus fait preuve d’un grand sens de l’hu­mour et de la répartie lors­qu’on lui a demandé qui était le favori après l’ex­pul­sion de Novak Djokovic.

« J’ai toujours eu pour habi­tude de dire que celui qui est le mieux classé à l’ATP est le favori. Donc je dirais Rafa parce qu’il a gagné 20 Grands Chelems », a lancé Daniil avec un grand sourire sachant perti­nem­ment que l’Espagnol est actuel­le­ment classé 5e au clas­se­ment ATP, soit trois places en dessous de lui. Après avoir repris quelque peu son sérieux, il a reconnu qu’il regret­tait malgré tout l’ab­sence du numéro 1 mondial.

« J’adore les chal­lenges pour être honnête donc j’aurais aimé avoir une chance d’affronter Djokovic à nouveau en finale sur la Rod Laver Arena. Melbourne et la Rod Laver sont proba­ble­ment ses endroits préférés au monde avec le nombre de matchs, de demi‐finales, de finales, qu’il a gagnés ici. Je me souviens de l’an dernier quand je me disais : ’c’est un bon chal­lenge d’essayer de l’arrêter’. J’en étais fina­le­ment bien loin. »