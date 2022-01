Qualifié pour la quatrième finale en Grand Chelem de sa carrière après sa victoire en quatre sets sur Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev s’est exprimé direc­te­ment sur le court, inter­viewé par Jim Courier.

Et fidèle à sa répu­ta­tion, le Russe a fait monter la pres­sion concer­nant la course au GOAT et au 21e Grand Chelem.

« Ce qui est drôle, c’est que je vais rejouer quel­qu’un qui vise le 21e Grand Chelem. Je suppose que la dernière fois, Rafa regar­dait près de la télé et je pense que Novak regar­dera celle‐ci aussi. »