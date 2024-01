A l’issue de sa victoire en 5 manches face à Hurkacz, Daniil a eu l’hon­neur d’être inter­viewé par John McEnroe. Le gaucher améri­cain est revenu forcé­ment sur la Masters Class autour du retour de service donnée à l’issue de son quart de finale au micro de Jim Courier. A ce sujet, John a voulu vite savoir pour­quoi tout avait changé lors de son match face à Hubert qui est pour­tant aussi un grand serveur.

« En fait, face à Hubert se mettre loin ne sert à rien car sa balle ne descend pas comme pour d’autres joueurs, il vaut mieux donc se posi­tionner plus près de sa ligne c’est plus effi­cace. D’ailleurs on m’a déjé posé la ques­tion lors de ma confé­rence de presse, on m’a demandé contre qui j’al­lait me tenir plus près de ma ligne, comme je jouais Hubert, j’al­lais quand même pas révéler ce secret à tout le monde ce jour là, je ne suis pas idiot »