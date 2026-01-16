Quelques semaines après avoir désigné le jeune améri­cain, Learner Tien, comme le joueur qu’il voulait abso­lu­ment éviter en 2026, Daniil Medvedev a de nouveau été inter­rogé sur le jeune améri­cain, contre qui il s’était incliné ici‐même l’année dernière, au deuxième tour de l’Open d’Australie après un énorme duel en cinq sets et 5h de jeu.

« C’était irréel. Nous n’avons joué que trois matchs, mais ils étaient tous irréels. Vraiment irréels. L’un d’entre eux n’était pas vrai­ment un tournoi ATP. C’était un super match ici. Non, c’est un joueur incroyable, à mon avis. Il est très jeune, il a donc beau­coup à améliorer. On ne sait jamais. Encore une fois, Jannik, par exemple, jusqu’à l’âge de 20 ans, tout le monde savait qu’il pouvait jouer de manière incroyable, mais personne ne savait qu’il serait imbat­table à un moment donné. Puis, il a réussi à passer à la vitesse supé­rieure en travaillant avec son équipe. Beaucoup de joueurs peuvent le faire, et il a le poten­tiel pour être très bon. »