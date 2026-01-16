Quelques semaines après avoir désigné le jeune américain, Learner Tien, comme le joueur qu’il voulait absolument éviter en 2026, Daniil Medvedev a de nouveau été interrogé sur le jeune américain, contre qui il s’était incliné ici‐même l’année dernière, au deuxième tour de l’Open d’Australie après un énorme duel en cinq sets et 5h de jeu.
« C’était irréel. Nous n’avons joué que trois matchs, mais ils étaient tous irréels. Vraiment irréels. L’un d’entre eux n’était pas vraiment un tournoi ATP. C’était un super match ici. Non, c’est un joueur incroyable, à mon avis. Il est très jeune, il a donc beaucoup à améliorer. On ne sait jamais. Encore une fois, Jannik, par exemple, jusqu’à l’âge de 20 ans, tout le monde savait qu’il pouvait jouer de manière incroyable, mais personne ne savait qu’il serait imbattable à un moment donné. Puis, il a réussi à passer à la vitesse supérieure en travaillant avec son équipe. Beaucoup de joueurs peuvent le faire, et il a le potentiel pour être très bon. »
Publié le vendredi 16 janvier 2026 à 18:18