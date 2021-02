Ils sont bien peu nom­breux, à pou­voir se van­ter de faire plus forte impres­sion que Daniil Medvedev en ce début de sai­son. Masters de Paris Bercy, Masters de Londres, ATP Cup… Rien ne résiste au Russe, qui vient d’en­chaî­ner une 15ème vic­toire consé­cu­tive en balayant le pauvre Vasek Pospisil (n°63) pour le compte du 1er tour de l’Open d’Australie : 6–2, 6–2, 6–4. Evidemment, les jour­na­listes sont reve­nus sur cette incroyable série en cours à l’oc­ca­sion de la confé­rence de presse d’après‐match.

« Oui, c’est sym­pa. En fait, je ne connais pas tous les records de ten­nis. Je sais que Novak, Rafa, et Roger en ont pro­ba­ble­ment eu envi­ron 40 (vic­toires de suite, ndlr), Andy Murray aus­si en a eu beau­coup… Donc je me demande en fait, s’il y a beau­coup de joueurs qui sont capables de le faire, en par­ti­cu­lier dans des tour­nois aus­si rele­vés. Bercy, Londres et l’ATP Cup ne sont pas des tour­nois faciles, donc c’est super. J’espère que je pour­rai conti­nuer à gagner le plus de matchs pos­sibles. »

Ambitieux, le Daniil.