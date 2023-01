Marqué par sa défaite en finale de l’Open d’Australie 2022 contre Rafael, après avoir mené deux sets à zéro, et agacé par l’at­ti­tude du public, Daniil Medvedev lâchait cette phrase mythique en confé­rence de presse : « le gamin qui était en moi a cessé de rêver aujourd’hui ».

Un an plus tard, avant le début de l’édi­tion 2023, le Russe revient sur cette déclaration.

« Il faut remettre les choses dans leur contexte : j’ai dit ça 30 minutes après l’une des plus grandes défaites de ma carrière, donc les émotions jouent forcé­ment. Ce n’était pas facile avec le public pendant le match. Je me souviens qu’a­près avoir gagné le deuxième set au tie‐break après un gros point, j’étais content, ce qui est normal. Et des gens m’ont sifflé à ce moment‐là, et ça arrive rare­ment en tennis. Et je n’étais pas bien après le match, donc le gamin ne rêvait plus. »