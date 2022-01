Qualifié pour la finale de l’Open d’Australie après sa victoire sur Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev a été inter­rogé en confé­rence de presse sur son nouveau coup de sang envers l’ar­bitre inter­venu à la fin du deuxième set. Et le Russe a avoué regretter ce dérapage.

« Je regrette tout le temps, parce que je pense que ce n’est pas bien. Je sais que chaque arbitre essaie de faire de son mieux. Mais quand vous êtes ici, ok on ne se bat pas avec les poings, mais le tennis est un combat. C’est un‐contre‐un contre un autre joueur. Là, je suis vrai­ment très respec­tueux des joueurs qui ne montrent jamais, ou presque jamais, leurs émotions, parce que c’est dur, parce que moi je peux être vrai­ment émotif. Je travaille là‐dessus. Il y a beau­coup, beau­coup de matchs où je parviens à gérer ça. Je me suis amélioré. Je pense qui si l’on regarde ce que je faisais il y a cinq ans quand j’ai commencé à jouer, et quand on faisait moins atten­tion à moi, mais j’étais juste complè­te­ment fou. Je travaille là‐dessus, cela m’aide à gagner des matchs, et je regrette à 100 % mais dans le feu de l’action, je me lâche. »