Bousculé par l’invité thaï­lan­dais Kasidit Samrej (418e mondial), dont il est fina­le­ment venu à bout après un combat de cinq sets (6−2, 4–6, 3–6, 6–1, 6–2, en 3h08 de jeu), Daniil Medvedev a laissé exploser sa frus­tra­tion en fracas­sant sa raquette sur la caméra accro­chée au filet lors du troi­sième set.

En confé­rence de presse, le 5e joueur mondial est revenu sur ce geste avec une décla­ra­tion teintée de provocation.

« Franchement, j’es­père que ce n’est pas trop élevé. D’habitude, l’amende c’est pour avoir brisé une raquette. La caméra a un prix, mais je ne pense pas qu’une Go Pro soit si chère. En tout cas, elle est très solide, plus que la raquette qui n’a pas survécu au coup. Ça m’a surpris. Quand j’ai fait ça, je ne voulais pas casser ma raquette, mais quand je l’ai regardée, je me suis dit qu’il était temps d’en changer. »